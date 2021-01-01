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सुविधा:घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे सेवानिवृत्त कर्मी

रांची2 घंटे पहले
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  • कोई भी व्यक्ति डोर स्टेप बैंकिंग ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेगा

सेवानिवृत्ति के बाद हर साल कर्मचारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। अभी तक जीवन प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्गों को बैंक के बाहर इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद भी जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानी होती है।

इसे देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोई भी व्यक्ति डोर स्टेप बैंकिंग ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। डोर स्टेप बैंकिंग पर प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करें। बैंक घर जाकर प्रमाण पत्र दर्ज करेंगे।

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