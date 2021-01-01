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रिम्स के गवर्निंग बॉडी की बैठक कल:नए डायरेक्टर और हेल्थ सेक्रेट्री की पहली बैठक, डेंटल कॉलेज की मान्यता बचाना सबसे बड़ी चुनौती

रांचीएक घंटा पहले
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रिम्स में 362 की जगह 370 नर्सों की बहाली हो सकती है। पूर्व में भी 362 स्टाफ नर्स की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाली गई थी, जिसपर अनियमितता के आरोप भी लगे थे। (फाइल) - Dainik Bhaskar
रिम्स में 362 की जगह 370 नर्सों की बहाली हो सकती है। पूर्व में भी 362 स्टाफ नर्स की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाली गई थी, जिसपर अनियमितता के आरोप भी लगे थे। (फाइल)
  • हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भी बैठक में होंगे शामिल
  • 1 साल से बिनान प्रिंसिपल के चल रहा डेंटल कॉलेज

रिम्स के गवर्निंग बॉडी(GB) की बैठक गुरुवार को होगी। रिम्स के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद और हेल्थ सेक्रेट्री केके सोन की यह पहली बैठक होगी। इनके साथ हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

रिम्स गवर्निंग बॉडी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती रिम्स डेंटल कॉलेज की मान्यता बचाना है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी खामियों को दूर करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। अगर तब तक इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो डेंटल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो सकता है। बैठक का मुख्य एजेंडा भी डेंटल कॉलेज ही है।

डेंटल कॉलेज में एक साल से नहीं हैं प्रिंसिपल, रीडर के पद भी खाली
डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज का निरीक्षण कर रिम्स को एक-एक खामियों से अवगत कराया था। डेंटल कॉलेज में पिछले साल से प्रिंसिपल नहीं है। जरूरी स्टाफ तक की भी कमी है। पूर्व प्राचार्य डॉ. पंकज गोयल पिछले साल जनवरी में एम्स चले गए थे। तब से अभी तक यहां प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। । प्रिंसिपल नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य जरूरी अहर्ताएं हैं जिसमें रिम्स का डेंटल कॉलेज पिछड़ रहा है। जीबी की बैठक के दौरान इसपर चर्चा होगी कि डीसीआई से किस तरह समय अवधि बढ़ाने और डेंटल कॉलेज की खामियां जल्द दूर की जाए।

370 नर्सों की बहाली प्रक्रिया पर लग सकती है मुहर
इसके अलावा GB की बैठक में रिम्स में नए सिरे नर्सों की बहाली प्रक्रिया पर मुहर लग सकती है। इस बार रिम्स में 362 की जगह 370 नर्सों की बहाली हो सकती है। पूर्व में भी 362 स्टाफ नर्स की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाली गई थी, जिसपर अनियमितता के आरोप भी लगे थे। इस बैठक में नर्सिंग स्टाफ के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकालने का प्रस्ताव रखा गया है।

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