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उद्धाटन:आरयू को मिले दो नए डिग्री कॉलेजों के लिए नए भवन

रांचीएक घंटा पहले
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  • गवर्नर ने किया कॉलेज बिल्डिंग का उद्धाटन
  • कॉलेज में हॉस्टल सुविधा होनी जरूरी है, जिससे कि छात्राएं कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर सकें

रांची यूनिवर्सिटी को दो और कॉलेजों का अत्याधुनिक नव निर्मित भवन मिल गया। इसमें मॉडल डिग्री कॉलेज बानो और महिला कॉलेज सिमडेगा शामिल है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रोपदी मुर्मू ने रविवार को बानो मॉडल डिग्री कॉलेज उद्घाटन किया। वहीं सिमडेगा महिला कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज का भवन बन जाने से इसे क्षेत्र छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

कॉलेज में हॉस्टल सुविधा होनी जरूरी है, जिससे कि छात्राएं कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर सकें। दोनों कॉलेजों के स्नातक में एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल खुल गया है। जहां ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। बताते चलें कि एक सप्ताह पहले गवर्नर ने लोहरदगा महिला कॉलेज का उद्घाटन किया था। अध्यक्षता करते हुए वीसी डॉ. रमेश कुमार पांडेय ने विचार रखे। मौके पर प्रोवीसी डॉ. कामिनी कुमार, रजिस्ट्रार डॉ. मुकुंद मेहता, सीसीडीसी डॉ. जीएसएन शाहदेव, पीआरओ डॉ. पीके झा सहित कोलेबिरा, तोरपा और सिमडेगा के विधायक व सिमडेगा डीसी एस. सौरव, एसपी शम्स तबरेज भी मौजूद थे।

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