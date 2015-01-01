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आयुष्मान कार्ड:नए लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के लिए सदर अस्पताल लगाएगा कैंप, सभी चिकित्सकाें के साथ बैठक की गई

रांची30 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • डिप्टी सुपरिटेंडेंट डाॅ. सब्यसाची मंडल ने बताया कि सदर में एक घंटे के अंदर ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनेगा

गरीब और आयुष्मान कार्डधारी मरीजाें का इलाज हाे सके, इसके लिए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डाॅ. वीबी प्रसाद ने शनिवार काे हाॅस्पिटल के सभी चिकित्सकाें के साथ बैठक की। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल जगह-जगह कैंप लगाएगा, जहां लाेगाें काे आयुष्मान कार्ड काे लेकर लाेगाें काे जागरूक किया जाएगा।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट डाॅ. सब्यसाची मंडल ने बताया कि सदर में एक घंटे के अंदर ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड लाना होगा। दूसरी ओर, संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पताल में 10 हाई-फ्लाे नेजल कैनुला मशीन आ चुकी है।

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