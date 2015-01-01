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स्मृतिशेष:सजल न दोहरी जिंदगी जीते थे, न उसमें विश्वास करते थे; आदमी क्या, पशु-पक्षी तक प्रेम किया करते थे

रांची41 मिनट पहले
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जन्म : 19 मार्च 1956 | मृत्य : 05 नवंबर 2020
  • सजल चक्रवर्ती का बेंगलुरु में निधन
  • पूर्व सीएस एके सिंह ने साझा की पुरानी यादें, कहा- तनाव रोकने पैदल निकल पड़े थे सजल

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का गुरुवार को बेंगलुरु में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। हार्ट समेत कई बीमारियों से ग्रस्त थे। इलाज बेंगलुरु में चल रहा था। सजल 30 मई 2014 से 30 दिसबंर 2016 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता 1980 बैच के आईएएस अधिकारी सजल का इलाज लंबे समय तक रिम्स में भी चला।

इस दौरान डिप्रेशन में भी चले गए थे। मोटापे के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती थी। उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई थी। हाल में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते थे। पूर्व मुख्य सचिव एके सिंह ने पुरानी बातें साझा करते हुए बताया कि सजल से आदमी क्या, पशु-पक्षी तक प्रेम किया करते थे।

सजल चक्रवर्ती जितने सजल थे, उतने ही सरल थे। वे हृदय से अच्छे व्यक्ति थे। वे न ताे दाेहरी जिंदगी जीते थे और न उसमें विश्वास करते थे। हालांकि, सजल ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन उन्हें जितना करीब से मैं जानता हूं, वे बहुत ही मृदुभाषी, साॅफ्ट स्पाेकन थे। मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। लाेगाें से तुरंत घुल-मिल जाना उनकी खासियत थी। मुझे उनके बारे में जानकारी मिली कि जब वे रांची में बताैर उपायुक्त पदस्थापित थे, तभी शहर में दाे पक्षाें में विवाद हाे गया था।

शहर में धरना-प्रदर्शन हाे रहा था और दाेनाें पक्ष के लाेग आमने-सामने थे। जब इस बात की जानकारी सजल चक्रवर्ती काे मिली ताे वे भी प्रदर्शन स्थल की ओर चल पड़े। उस वक्त मातहत अधिकारियाें ने उन्हें समझाया कि शहर में तनाव है। ऐसे में उन्हें पैदल सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वे माने नहीं। धरनास्थल पर पहुंचे और उन्हें आपसी साैहार्द बनाए रखने काे कहा। लाेग जब अपनी जिद पर अड़े रहे, ताे सजल खुद भी उनके साथ दरी पर ही बैठ गए।

आखिरकार लाेगाें ने उनकी बात मानी और धरना-प्रदर्शन समाप्त कर आपसी साैहार्द की कसम खाई। मुझे अफसाेस है कि पशुपालन घाेटाले में उनका नाम आया, भ्रष्टाचार का आराेप लगा, लेकिन वास्तव में वे वैसे व्यक्ति थे नहीं। खैर ये अपमान का दंश भी उन्हाेंने सहजता से झेला। पशु-पक्षियाें से भी उन्हें प्रेम था। उन्हें ही वे अपना फैमिली मेंबर मानते थे और उनसे बेइंतहा प्यार भी करते थे।

-एके सिंह, पूर्व मुख्य सचिव

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