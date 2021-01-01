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स्वागत:सरना धर्म रक्षा अभियान ने जेपीएससी नियमावली में संशोधन का किया स्वागत

रांचीएक घंटा पहले
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  • 8 प्रतिशत अंक नीचे तक जाने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, यह राज्य के अभ्यर्थियों के हित में है

राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान ने जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में संशोधन का स्वागत किया है।

डॉ. करमा उरांव ने कहा कि मुख्य परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनमें सामान्य वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी का जो अंक होगा, उससे आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग लिए 8 फीसदी नीचे कट ऑफ मार्क्स करने का प्रावधान था। एसटी, एससी और पिछड़ा समेत अन्य आरक्षित वर्गों के लिए पहले से ही अंक निर्धारित है। 8 प्रतिशत अंक नीचे तक जाने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, यह राज्य के अभ्यर्थियों के हित में है।

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