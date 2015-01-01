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स्मार्ट सिटी:डीएलएफ-गाेदरेज जैसी 10 कंपनियों काे स्मार्ट सिटी के ऑक्शन में शामिल हाेने के लिए सचिव ने भेजा न्योता

रांची4 घंटे पहले
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  • 52 प्लाॅट के ऑक्शन के लिए आज ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग, सवाल पूछ सकेंगे आवेदक

धुर्वा में 656 एकड़ जमीन पर बन रही रांची स्मार्ट सिटी में 278 एकड़ जमीन के 52 प्लाॅट के ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हाे गई है। 24 दिसंबर से 12 जनवरी 2021 तक निवेशक प्लाॅट के ऑक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑक्शन से जुड़े सवाल-जवाब के लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा 18 दिसंबर काे ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग का आयाेजन किया जाएगा।

निवेशक शाम 4 बजे से गूगल मीट के meet.google.com/asy-jebr-jjt लिंक से इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इधर, प्री बिड मीटिंग सहित ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नगर विकास विभाग के सचिव सह स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक विनय कुमार चाैबे ने देश की 10 नामी-गिरामी रियल एस्टेट कंपनियों काे न्योता भेजा है। उन्होंने डीएलएफ, गाेदरेज, इंडिया बुल्स, रिलायंस रियल एस्टेट सहित अन्य कंपनियों काे बेहतर निवेश का ऑफर देते हुए ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। हालांकि कॉर्पोरेशन दिल्ली-मुंबई के कुछ हाेटल ग्रुप अाैर एजुकेशनल इंस्टीच्युट के संचालकों ने स्मार्ट सिटी में चिन्हित प्लाॅट के क्षेत्रफल पर आपत्ति की है। कई निवेशकों ने प्लाॅट का बड़ा बताते हुए, इसे छाेटा करने का सुझाव दिया है।

125 लाेगाें ने प्री बिड के लिए कराया रजिस्ट्रेशन

स्मार्ट सिटी में जमीन के ऑक्शन के लिए आयोजित हाेने वाली ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग के लिए गुरुवार काे देर शाम तक 125 लाेगाें ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक समय में अधिकतम 250 लाेग ऑनलाइन इस मीटिंग से जुड़ सकते हैं। इससे अधिक संख्या हाेने पर लाेग सवाल- जवाब नहीं कर सकेंगे।

काॅर्पाेरेशन की वेबसाइट से मिलेगी प्लाॅट की जानकारी
रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.rsccl.in और eauction.rsccl.in पर स्मार्ट सिटी में ऑक्शन हाेने वाली 278 एकड़ जमीन की जानकारी दी गई है।

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