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अव्यवस्था की तस्वीर:रिम्स में ट्रॉलीमैन मरीजों को चढ़ाता है स्लाइन, सवाल- अगर चूक हुई तो कौन होगा जिम्मेदार

रांची41 मिनट पहले
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रिम्स में गुरुवार को अव्यवस्था की तस्वीर सामने आयी। यहां ऑर्थाे विभाग के डाॅ. बिजय कुमार के वार्ड में ट्रॉलीमैन नर्स का काम करते मिला। दरअसल, दाेपहर सवा एक बजे वार्ड में न डाॅक्टर थे, न नर्स। ऐसे में बेड नंबर 225 पर भर्ती 87 वर्षीय महिला मरीज काे एक ट्रॉलीमैन ने स्लाइन चढ़ाने के साथ बीपी बेल्ट भी बांधा। इधर, नर्साें की अनुपस्थिति के सवाल पर मेट्राॅन ने मैनपावर की कमी का रोना रोया। इस संबंध में रिम्स के प्रभारी अधीक्षक डाॅ. डीके सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार काे मेट्राॅन से जवाब मांगा जायेगा।

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