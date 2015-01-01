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बेबसी:कभी कुछ काम मिलता है; तो कभी पैसे या खाने का सामान मिल जाता है, नहीं तो दिन का भोजन कूड़े से चुनकर खा लेता हूं

रांची12 मिनट पहले
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चुटिया थाना से 100 मीटर की दूरी पर कचरे के बीच रोती खाता बूढ़ा कुमार।
  • अपील प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि शहर में फिर ऐसी तस्वीर ना दिखे

यह तस्वीर गुरुवार के दिन के 2 बजे की रांची रेलवे स्टेशन राेड की है। शहर के लाेगाें के लिए यह लंच टाइम है। तस्वीर में दिख रहे युवक के लिए कमरा या शानदार भाेजन उपलब्ध नहीं, पर भूख ताे आम लाेगाें जैसी ही है, साे यह कचरे की ढेर काे ही सहारा बनाया।

भूख के आगे न ताे काेराेना का भय और ना ही गंदगी की चिंता थी। युवक का नाम बूढ़ा कुमार है। लाेअर चुटिया में रहता है। मां-बाप का निधन हो गया। भाई चुटिया थाना के समीप सब्जी का दुकान लगाता है, पर उससे बात नहीं होती। कहा कि काम मिलने पर खाना या पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो भोजन कूड़े से ही नसीब होता है।

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