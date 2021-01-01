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एनआईए की बड़ी कार्रवाई:पुलिस टीम पर हमला कराने के आरोपी श्रीराम बस के मालिक का बेटा गिरफ्तार, टेरर फंडिंग व मानव तस्करी में 2 धराए

रांची3 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • घटना के बाद मृत्युंजय ने नक्सलियों को फंड मुहैया कराया था
  • एनआईए ने बुधवार को गिरफ्तारी के बाद उसे रांची स्थित विशेष अदालत में पेश किया

टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने श्रीराम बस के मालिक संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय सिंह उर्फ सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मृत्युंजय सिंह के कहने पर लातेहार में माओवादी रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू के दस्ते ने पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। इस घटना में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। घटना के बाद मृत्युंजय ने नक्सलियों को फंड मुहैया कराया था। एनआईए ने बुधवार को गिरफ्तारी के बाद उसे रांची स्थित विशेष अदालत में पेश किया।

वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में एनआईए ने दो दिन पहले चंदवा के हरैया स्थित संतोष सिंह के आवास में 38 घंटे छापेमारी की थी। इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए थे। श्रीराम बस रांची-डालटनगंज मार्ग पर भी चलती है। उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकइया मोड़ पर माओवादियों ने पुलिस पेट्रोलिंग वाहन पर हमला किया था। गिरफ्तार माओवादियों ने पुलिस काे बताया था कि वे लोग मृत्युंजय सिंह से पांच लाख रुपए लेकर जोनल कमांडर रवींद्र गंझू काे पहुंचाने जा रहे थे।

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