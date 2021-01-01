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हिदायत:एसएसपी ने जवानों को दी हिदायत, दुर्व्यवहार की शिकायत पर होंगे ससपेंड

रांचीएक घंटा पहले
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  • भास्कर की खबर पर एसएसपी की जांच
  • जांच में पुलिसकर्मी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

विभिन्न चौक-चौराहों पर देर रात चेकिंग के दौरान वाहन सवार लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा रविवार की देर रात सादे लिबास में गाड़ी बदलकर सड़क पर निकले और चेकिंग का जायजा लिया। एसएसपी ने विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के साथ शालीनता के साथ पेश आने की हिदायत दी है।

कहा है कि किसी के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत मिलने के बाद जांच की जाएगी। जांच में पुलिसकर्मी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने दैनिक भास्कर को बताया कि चेकिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करता है तो वे तुरंत उनसे शिकायत करें। चेकिंग के नाम पर अभद्र व्यवहार करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महिलाएं और बच्चे सवार को नहीं रोकेगी पुलिस

चेकिंग में मौजूद पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने आदेश दिया है कि महिलाएं और बच्चे सवार वैसे वाहन को ही रोके जो संदिग्ध प्रतित हो रहा है। चेकिंग का मकसद क्राइम कंट्रोल करना और लोगों के बीच भयमुक्त वातावरण बनाना है ताकि सड़कों पर बेफिक्र होकर लोग आना-जाना कर सकें।

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