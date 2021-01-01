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सम्मानित:कथाकार रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल इफको साहित्य सम्मान

रांचीएक घंटा पहले
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  • झारखंड के पहले आईएएस अधिकारी सह साहित्यकार हैं, जिन्हें सम्मान में प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रु. मिले

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सह कथाकार रणेंद्र को 10वां श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान-2020 रविवार को रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में प्रदान किया गया। यह अवार्ड अमरकृति राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में दिया जाता है। रणेंद्र को प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख का चेक प्रदान किया गया। रणेंद्र झारखंड के पहले साहित्यकार हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है।

इतनी बड़ी राशि हिंदी संसार में नहीं दी जाती है। ख्यात आलोचक प्रो. नित्यानंद तिवारी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय चयन समिति ने संपूर्ण साहित्यिक अवदान और वैचारिक समर्पण के लिए रणेंद्र का चयन किया है। इफको के एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने रणेंद्र को बधाई दी है।

आदिवासी जीवन को बनाया है लेखनी का विषय

आदिवासी जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाने वाले लेखकों में रणेंद्र का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। वर्ष 2008 में ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के साथ साहित्य जगत में इंट्री की थी। इसके बाद वर्ष 2014 में आदिवासी समुदाय मुंडा के जीवन संघर्ष को गायब होता देश शीर्षक उपन्यास आया था।

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