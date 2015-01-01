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आज जारी होगा संशोधित पाठ्यक्रम:मैट्रिक और इंटर का सिलेबस 40 फीसदी तक कम, सीएम सोरेन ने दी मंजूरी

रांचीएक घंटा पहले
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सीएम हेमंत सोरेन

जैक बोर्ड के मैट्रिक-इंटर छात्रों को राहत देते हुए सिलेबस 40% तक कम कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शुक्रवार को संशोधित सिलेबस जारी करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि सिलेबस में कम से कम 35 और अधिक से अधिक 40 प्रतिशत की कटौती हुई है।

9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में तो कटौती हुई ही है, इसके नीचे के क्लास का भी सिलेबस छोटा किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम में अगस्त तक वाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट रखे गए हैं। तय कंटेंट के बाद सिलेबस में जो चैप्टर और टॉपिक हैं, उसमें कटौती की गई है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही।

सिलेबस में कटौती के प्रमुख बिंदु

  • गणित में वैसे सभी चैप्टर हटाए गए हैं, जिसे घर पर पढ़ना संभव नहीं है।
  • साइंस मेंं सीबीएसई की तर्ज पर कठिन चैप्टर एप्लीकेशन हटा दिए गए हैं।
  • विभाग की ओर से वेटेज ऑफ मार्क्स भी जारी होगा।
  • किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, परीक्षा से पहले बता दिया जाएगा।
  • मॉडल प्रश्नपत्र के आधार पर होगा टेस्ट।
  • मॉडल प्रश्नपत्र के आधार पर छात्रों का टेस्ट होगा। संशोधित सिलेबस के आधार पर इसे जैक तैयार करेगा। इसमें संशोधित चैप्टर के सवाल रहेंगे।
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