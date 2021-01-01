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ट्रेनिंग:आईआईटी गांधीनगर से गणित व विज्ञान का प्रशिक्षण लेंगे शिक्षक

रांचीएक घंटा पहले
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  • सरकारी व निजी स्कूल दोनों के छात्र भी लेंगे ट्रेनिंग

आईआईटी गांधीनगर से गणित और विज्ञान में झारखंड के शिक्षक व बच्चे प्रशिक्षित होंगे। यह बच्चे छठी कक्षा से लेकर 12वीं के होने चाहिए। हर रविवार को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विषयों के बारे में बताया जाएगा। इसमें होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसे एक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। यह पूरा कार्यक्रम सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर के तत्वावधान में होगा। यह प्रोग्राम 30 दिनों का है।

सरकारी और निजी स्कूल, दोनों के शिक्षकों को इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) के निदेशक शैलेश चौरसिया ने सभी डीईओ और डीएसई को निर्देश दिया है कि सरकारी से लेकर निजी स्कूल तक के ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों और छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। पूर्व में कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना है। पहले फेज में रजिस्ट्रेशन करा चुके शिक्षकों को दोबारा नहीं कराना है। अन्य सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आईआईटी गांधीनगर के फैकल्टी बताएंगे कि इन विषयों को सरल तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। नए इनोवेशन की भी जानकारी देंगे।

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