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  • The Contractor Earns Twice As Much Money By Setting Up Fast Food Vans And Shops, Hence Sells Parking Lots, Vehicles On The Road

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स्थाई पार्किंग ही समाधान:फास्ट फूड वैन और दुकान लगवाने से ठेकेदार को दोगुनी कमाई इसलिए बेच देता है पार्किंग स्थल, सड़क पर लगती हैं गाड़ियां

रांची3 घंटे पहले
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  • ठेकेदार के भरोसे हमारी पार्किंग... ठेका देकर निगम के अफसर नहीं करते निरीक्षण, इसलिए ठेकेदार की मनमानी
  • शहर में नगर निगम ने अस्थाई तौर पर 20 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए हैं, अधिकतर को ठेकेदारों ने बेच दिया

शहर में नगर निगम ने अस्थाई तौर पर 20 से अधिक पार्किंग स्थल बनाया है। लेकिन, सभी पार्किंग ठेकेदार के भरोसे हैं। निगम के अफसर वाहन पार्किंग का सालाना ठेका लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं। पार्किंग में वाहन लग रहा है या नहीं, अफसर यह देखने नहीं जाते। इसका फायदा उठाकर ठेकेदार दोगुनी कमाई के लिए पार्किंग स्थल पर वाहन लगवाने की बजाए होटल व फास्ट फूड वैन के लिए बेच रहा है।

दैनिक भास्कर ने बुधवार को शहर के चार पार्किंग स्थल की पड़ताल की तो पता चला कि दुकान लगाने के लिए ठेकेदार को 20 से 100 रुपए रोजाना देने पड़ते हैं। कई ठेकेदार दुकान लगाने वालों से प्रतिमाह पैसे लेते हैं। इससे बाजार या मॉल जाने वाले लोगों को पार्किंग में जगह नहीं मिलती है। लोग सड़क में जहां-तहां वाहन लगाते हैं। दूसरी ओर, नगर निगम की टीम वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलने और जुर्माना नहीं देने पर वाहन जब्त कर कर रही है।

कांके रोड... 40 की जगह 8 कार लगी थी, बाकी पर लगे थे ठेले

कांके रोड स्थित एक बड़े मॉल के बाहर निगम ने 3.37 लाख रुपए में पार्किंग का ठेका दिया है। यहां करीब 40 कार की पार्किंग हो सकती है, लेकिन मुश्किल से आठ कार लगाने की जगह मिलती है। क्योंकि, पार्किंग के क्षेत्र में 15 फूड वैन और ठेले खोमचे लगे हैं। फूड वैन से ठेकेदार प्रतिमाह 5000 तक वसूलता हैं।

कडरू मोड़... पार्किंग में लगे हैं फास्ट फूड के ठेले, गाड़ियां सड़क पर

सुजाता चौक के आगे स्थित कडरू मोड़ पर एक मॉल के सामने पार्किंग स्थल का ठेका करीब 3 लाख रुपए में दिया गया है। यहां दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए जगह चिन्हित है, इसके बावजूद पार्किंग जोन में 8 से 10 ठेले-खोमचे रोजाना लगते हैं। ठेकेदार इनसे रोजाना 20 से 50 रुपए तक वसूलता हैं।

टैक्सी स्टैंड

एमजी रोड में वाहनों की पार्किंग के लिए टैक्सी स्टैंड का ठेका 4 लाख में दिया गया है। यहां दो पहिया और चार पहिया वाहन सहित पेट्रोल ऑटो की पार्किंग भी होती है। इसके बावजूद ठेकेदार होटल और ठेलेवाले को पार्किंग स्थल में जगह देकर रोजाना 100 से 200 की वसूली कर रहा है।

बड़ा तालाब के पास

सेवा सदन हॉस्पिटल के सामने निगम ने ठेकेदार को वाहन लगाने के लिए जगह दी थी, लेकिन वहां 15-20 गुमटी और ठेले लगते हैं। दुकानदारों से ठेकेदार 20 से 50 रुपए रोजाना वसूली करता है। इस वजह से लोगों को सड़क पर वाहन लगाना पड़ रहा है।

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