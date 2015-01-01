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समाधान:मंत्री के आश्वासन के बाद कांट्रैक्ट विवि शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म

रांची29 मिनट पहले
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  • वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम और प्रधान सचिव से बात कर समाधान निकालेंगे

लॉकडाउन अवधि का मानदेय भुगतान करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर 28 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार को हड़ताली शिक्षक डॉ. राकेश किरण के नेतृत्व में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिले और मानदेय बकाया की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम और प्रधान सचिव से बात कर समाधान निकालेंगे। इसके बाद आरयू के वीसी से हड़ताली शिक्षक मिले। वीसी ने कहा कि सरकार द्वारा पत्र का जवाब जल्द नहीं आता है तो आरयू प्रशासन अन्य विकल्पों पर विचार करेगा। आश्वास मिलने के बाद 11वें दिन अनुबंध विवि शिक्षकों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की।

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