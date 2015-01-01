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काम की खबर:आज नहीं होगा कोई सरकारी काम, सरकार ने की अवकाश की घोषणा

रांची6 मिनट पहले
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  • एनआइ एक्‍ट के तहत कार्मिक विभाग की तरफ से अवकाश की घोषणा की गई है

शनिवार को झारखंड सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्‍य सरकार ने छठ को लेकर छुट्टी की अनुमति दे दी है। कार्मिक विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी की है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एनआइ एक्‍ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है। 21 नवंबर की छुट्टी को भी छठ की छुट्टी में शामिल किया गया है। इससे पहले 20 नवंबर को झारखंड में सार्वजनिक छुट्टी थी।

बैंक में भी रहेगा अवकाश
21 नवंबर को झारखंड के सभी बैंक बंद रहेंगे। रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अब बैंक के व अन्य सभी सरकारी काम सोमवार से ही शुरू हो सकेंगे।

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