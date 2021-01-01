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बिजली अपडेट:नामकुम और हातमा क्षेत्र में आज नहीं रहेगी डेढ़ से दो घंटे बिजली

रांचीएक घंटा पहले
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  • 11 केवी गांधी नगर फीडर सुबह 11 से 1 बजे तक बंद रहेगा

33 केवी नामकुम सबस्टेशन बुधवार को दिन के 1.15 से 2.30 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान 33 केवी यूजी केबल की टेस्टिंग की जाएगी। इसके कारण करीब सवा घंटे नामकुम बाजार, नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया, नामकुम स्टेशन, लोवाडीह, सिदरौल, बिशप स्कूल व आसपास के क्षेत्रों में सवा घंटे बिजली नहीं रहेगी।

11 केवी गांधी नगर फीडर सुबह 11 से 1 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान पेड़ों डाली छंटाई कार्य किया जाएगा। इसके कारण हातमा, गोंदा टाऊन, जतरा मैदान व आसपास के क्षेत्रों में दो घंटे बिजली नहीं रहेगी। दूसरी ओर, बुधवार को कोकर इलाके में 2 घंटे बिजली गुल रही।

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