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  • This Diwali 100 Neighborhoods Will Remain In The Dark, Because Street Lights Are Not Installed On 10 Thousand Poles, Mayor Said Corporation Does Not Have Money

नाराजगी:इस दिवाली 100 मुहल्ले रहेंगे अंधेरे में, क्योंकि 10 हजार पोल पर नहीं लगी स्ट्रीट लाइटें, मेयर ने कहा- निगम के पास नहीं है पैसा

रांची7 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • शनिवार को निगम सभाकक्ष में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्षदों की नाराजगी सामने आई

राजधानी के 53 वार्डों के 100 से अधिक मोहल्ले इस बार दीपावली और छठ के मौके पर भी अंधेरे में रहेंगे। क्योंकि, इन मुहल्लों में स्थित लगभग 10,000 पोल पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगीं हैं। निगम ने स्ट्रीट लाइट के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन विभाग ने पैसे नहीं दिए। शनिवार को निगम सभाकक्ष में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पार्षदों की नाराजगी सामने आई। मेयर ने कहा कि जब तक फंड नहीं मिलता है, तब तक निगम अपने स्तर से एक लाइट भी नहीं लगा सकता।
बड़ा तालाब के किनारे नहीं लगेंगे बड़े वाहन

डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि बड़ा तालाब के एप्रोच राेड में बड़े वाहन खड़े रहते हैं। वाहन काे धाेया जाता है। इससे तालाब प्रदूषित हाे रहा है। बहुत जल्द तालाब के सभी एप्रोच राेड में लाेहे की बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि बड़े वाहनाें का प्रवेश राेका जा सके। मेयर ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत 53 वार्ड के लिए 48 सड़कें और खतरनाक नालों के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। फंड मिलने पर काम होगा।

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