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पावर कट:आज कई क्षेत्रों में घंटों तक बाधित रहेगी बिजली, जानिए आपके यहां लाइट जाएगी या नहीं

रांची41 मिनट पहले
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फाइल फोटो

अंडरग्राउंड केबलिंग के काम के कारण राजभवन सबस्टेशन से जुड़े 4 फीडर शुक्रवार को विभिन्न समय में बंद रहेंगे। इस दौरान 11 केवी गांधीनगर फीडर सुबह 11 बजे से 12.30 बजे तक, मधुकम फीडर दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, 11 केवी पहाड़ी फीडर 1 बजे से 2 बजे तक और 11 केवी रातू काठीटांड फीडर सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक बंद रहेगा।

इसके कारण कांके रोड, हातमा, लेक एवन्यू, मधुकम, कुम्हार टोली, चुन्ना भठ्ठा, पहाड़ी मंदिर एरिया, हरमू रोड, गाड़ीखाना, काठीटांड, पिपरा, ललगुटवा समेत अन्य इलाकों में 1 से 3 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। हालांकि 13 से 22 नवंबर तक मेंटेनेंस कार्य नहीं होने से पावर कट की समस्या नहीं आएगी।

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