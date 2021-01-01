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मांग:पूर्व सीएम से ट्रांसपोर्टरों ने कहा-टैक्स माफी की जगह फाइन ले रहा विभाग

रांचीएक घंटा पहले
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  • मरांडी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर से उनकी समस्याओं को राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे

झारखंड मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष ललित ओझा के नेतृत्व में बुधवार को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि कोरोना व लॉकडाउन काल का व्यावसायिक मालवाहकों का टैक्स माफ करने के लिए राज्य परिवहन विभाग से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन वह टैक्स माफी के बजाय विलंब शुल्क ले रहा है।

मरांडी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर से उनकी समस्याओं को राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। मौके पर अध्यक्ष एसबी सिंह, महासचिव सुनील सिंह चौहान, सचिव नीरज ग्रोवर, विनय सिंह और रंजीत तिवारी आदि शामिल थे।

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