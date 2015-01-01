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  • Tribal Organization And Congress MLA Urges Chief Minister, Remove Tribal Words, Just Pass The Proposal Of Sarna Dharma Cad

आग्रह:आदिवासी संगठन और कांग्रेस विधायक का मुख्यमंत्री से आग्रह, आदिवासी शब्द हटाएं, सिर्फ सरना धर्म काेड का प्रस्ताव पारित कराएं

रांची35 मिनट पहले
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  • वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने भी आदिवासी शब्द हटाने की मांग की है

राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सदस्य शनिवार काे सीएम हेमंत साेरेन से मिले। कहा कि सरना धर्म काेड की मांग सर्वमान्य है। इससे संबंधित राजकीय संकल्प से आदिवासी शब्द काे हटाकर सिर्फ सरना धर्म काेड का प्रस्ताव ही विधानसभा से पारित कराएं। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने भी आदिवासी शब्द हटाने की मांग की है।

शनिवार काे प्रेस काॅन्फ्रेंस में बंधु ने कहा- सरना धर्म काेड के साथ विकल्प के रूप में आदिवासी शब्द भी जाेड़ा गया है, जाे कहीं से उचित नहीं है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हाे रही है। उन्हाेंने आदिवासी धर्मकाेड की मांग करने वालाें से कहा कि अगर वे सरना धर्म काेड का विराेध करते रहे ताे मामला पेचीदा हाे जाएगा।

इसलिए जाेड़ा गया है आदिवासी शब्द

अलग धर्मकाेड की मांग से जुड़े कई नेतृत्वकर्ता ऐसे हैं, जो सरना धर्म कोड के बदले आदि या आदिवासी धर्म कोड चाहते हैं। उनका तर्क है कि सरना पूजा स्थल का नाम है। जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर जाते हैं तो उनके धर्म का नाम मंदिर नहीं होता। उसी तरह ईसाई चर्च जाते हैं तो उनके धर्म का नाम चर्च नहीं होता। मुस्लिम समुदाय ईदगाह जाता है तो उनके धर्म का नाम ईदगाह के आधार पर नहीं होता है। उसी तरह से सरना एक धर्मस्थल है। उसके नाम पर धर्म नहीं बनाया जा सकता।

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