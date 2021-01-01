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मौसम लेगा करवट:रांची में आज धूप खिली, कल से छाएंगे बादल, हल्की बारिश की भी संभावना

रांचीएक घंटा पहले
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सुबह से ही रांची में धूप खिल गई है। आसमान पूरी तरह साफ है। - Dainik Bhaskar
सुबह से ही रांची में धूप खिल गई है। आसमान पूरी तरह साफ है।
  • मंगलवार देर शाम रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
  • पिछले 24 घंटे में राज्य में तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान में गिरावट आई है

रांची का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक गुरुवार को इस साल पहली बार जनवरी में बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और बाादल गरजने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। ये स्थिति 29 जनवरी तक बनी रह सकती है। इस दौरान तापमान में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान जहां 10-13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं वहीं उच्चतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

अगले दो दिनों तक रांची के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं
बुधवार सुबह से ही रांची में धूप खिल गई है। आसमान पूरी तरह साफ है। दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को ठंड से भी राहत मिल रही है। पिछले 24 घंटे में रांची के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार देर शाम रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सोमवार शाम को रांची का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

अगले दो दिनों तक राज्य भर के तापमान में होगी बढ़ोतरी
राज्य भर की बात करें तो राज्य में अगले दो दिनों के दौरान उत्तरी-दक्षिण जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। अगले दो दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 29-30 जनवरी को जहां तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, फरवरी के शुरुआत में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के आसार हैं।

राज्य भर के उच्चतम तापमान में आई गिरावट
पिछले 24 घंटे में राज्य में तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान में गिरावट आई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का दर्ज किया गया है। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो का दर्ज किया गया। इसके अलावा चाईबासा का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दुमका का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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