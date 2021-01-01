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रांची में मौसम का येलो अलर्ट:दो दिनों तक चलेगी शीतलहर,  3 दिन में 6 डिग्री सेल्सियस गिरा न्यूनतम पारा, 3 दिनों तक सताएगी ठंड

33 मिनट पहले
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मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर  बताया है कि शीतलहर चलने से न्यूनतम तापामान सामान्य तापमा से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। - Dainik Bhaskar
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर  बताया है कि शीतलहर चलने से न्यूनतम तापामान सामान्य तापमा से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है।
  • रविवार को रांची का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

रांची मे इस सीजन में पहली बार शीत लहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक रांची में शीतलहर चलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ रांची के न्यूतम तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी

पिछले तीन दिनों में रांची के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार रात को रांची का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस था। रविवार रात को यह घट कर 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान उच्चतम तपमान 22.6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

चाईबासा में शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप
मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के दक्षिणी(जमशेदपुर) और उत्तर पश्चिमी (डाल्टेनगंज) के इलाकों में भी शीतलहर चली। लेकिन शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप चाईबासा के इलाके में देखने को मिला। इसा दौरान राज्य भर में चाईबासा का तामपान सबसे कम रहा। चाीआबसा का न्यूनतम तापमान घटकर 5.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया ।

बात करें राज्य भर के मौसम की तो डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार, गुमला कोडरमा, चतरा में अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। यहां का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। वहीं सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज का न्यूनत तापमान अगले दो दिनों तक 7-8 सेलिस्यस के बीच रहने की संभावना है ।

शीतलहर में बुजुर्गों और गर्भवतियों का रखना होगा ख्याल

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि शीतलहर चलने से न्यूनतम तापामान सामान्य तापमा से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। ठंडी हवा सुबह के समय ठंड बढ़ा सकती है। इसे कमजोर लोगों को खास कर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इसके साथ बच्चों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है।

शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप चाईबासा के इलाके में देखने को मिला। इसा दौरान राज्य भर में चाईबासा का तामपान सबसे कम रहा। (फाइल)
शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप चाईबासा के इलाके में देखने को मिला। इसा दौरान राज्य भर में चाईबासा का तामपान सबसे कम रहा। (फाइल)

सिर और गर्दन को कवर करके ही बाहर निकलें
सदर अस्पताल के डॉक्टर डॉ. एस मंडल ने बताया कि ठंड में समय तक बाहर रहने से बचें। गर्म ऊनी के कपड़े पहनने की कोशिश करें। साथ पही पर्याप्त रूप से अपने सिह, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को कवर कर के बाहर निकलने की कोशिश करें।

मौसम विभाग के रंगों के अलर्ट के मायने समझें

मौमस विभाग की ओर से मौसम को लेकर मुख्यतः चार रंगों में अलर्ट जारी किया जात है। रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। रेड अलर्ट अलर्ट का मतबल चेतावनी होती है। इसके तहत तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया जाता है। ऑरेंज तैयारियों की ओर ईशारा करता है, अलर्ट करता है। येलो का तात्पर्य अपडेट रहने का निगरनी रखने से होता है। जबकि ग्रीन सामान्य होता है।

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