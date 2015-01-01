पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Ranchi
  • You Can Also Pay Electricity Bills In Installments, The Electricity Connection Of Consumers With Outstanding Electricity Bills Will Be Cut.

बिजली सुविधा:किश्तों में भी कर सकते हैं बिजली बिल का भुगतान, बकाए बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा

रांची27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • महाप्रबंधक ने निर्देश दिया है कि कोई उपभोक्ता किश्तों में भी बिजली बिल देना चाहे, तो उसे ले लिया जाए

रांची में बकाए बिजली बिल की वसूली के लिए डिस्कनेक्शन टीम का गठन होगा। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक व अधीक्षण अभियंता प्रभात श्रीवास्तव ने रांची के सभी विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है।

कहा है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले सहायक और कनीय अभियंताओं की सूची भेजने का निर्देश दिया है। महाप्रबंधक ने निर्देश दिया है कि कोई उपभोक्ता किश्तों में भी बिजली बिल देना चाहे, तो उसे ले लिया जाए। बकाए बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें