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नशे का सौदागर:खादगढ़ा बस स्टैंड से 6 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, तीन लाख रुपए आंकी जा रही कीमत

रांचीएक घंटा पहले
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

पुलिस ने गुरुवार को खादगढ़ा बस स्टैंड से एक युवक को गिरफ्तार किया, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत ढाई से तीन लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। खादगढ़ा टीआरपी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि 19 साल के भुवर पासवान नाम का एक युवक दोपहर डेढ़ बजे बिहार के सासाराम जानेवाली बस के बारे में पता लगा रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह घबराकर भागने लगा। इसके बाद जवानों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।

जब उसका बैग खोला गया तो उसमें से प्लास्टिक के दो पैकेट मिले। दोनों पैकेटों में गांजा भरा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर आया है और बिहार के सासाराम जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। वह मूलरूप से सासाराम जिले का ही रहनेवाला है। पूछताछ के बाद उसे लोअर बाजार थाने को सौंप दिया गया है।

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