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सुनवाई:पुलिस पर हमला मामले में पलामू के पूर्व सांसद रिहा

पलामू2 घंटे पहले
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  • उक्त घटना 17 अप्रैल 2003 जिले के नौहट्टा में हुई थी

17 वर्ष पूर्व नौहट्टा थाना पर गोलीबारी व विस्फोटक सामग्री से थाना परिसर को उड़ाने से जुड़े मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तीन भारत भूषण भसीन की अदालत ने पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया।

उक्त घटना 17 अप्रैल 2003 जिले के नौहट्टा में हुई थी, जहां मामले के आरोपी कामेश्वर बैठा पर उनके 33 सहयोगियों द्वारा मिलकर थाना भवन को उड़ाने एवं पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

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