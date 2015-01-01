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लोगों को मिलेगा रोजगार:10 साल से बंद है राजहरा कोलियरी, फेयर माइन कार्बन्स ने लगाई बोली

पंडवा/मेदिनीनगरएक घंटा पहले
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राजहरा कोलियरी।
  • पलामू की राजहरा कोलियरी में है 22.5 मिलियन टन कोयले का भंडार

केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन ने सांसद वीडी राम को पत्र लिखकर राजहारा कोलियरी चालू कराने की जानकारी दी । सांसद ने पीएम, कोयला व खान मंत्री व सचिव को पत्र लिखकर शीघ्र कोलियरी को चालू कराने का अनुरोध किया था। कोयला सचिव ने पत्र में कहा कि जनवरी 2021 तक राजहारा कोलयरी चालू कर दी जाएगी। जहां मार्च से कोयला का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सीएमडी पीएम प्रसाद से कोलियरी में हो रहे विद्युतीकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र व जलमग्न खदानों से पानी निकालने की जानकारी ली।

1842 से 1969 तक बंगाल कोल कंपनी के पास था कोलियरी का मालिकाना हक

राजहारा कोलियरी में 19वीं शताब्दी में कोयले का उत्पादन शुरू हुआ था। वर्ष 1842 से 1969 तक मालिकाना हक बंगाल कोल कंपनी के पास रहा। 1969 में बंगाल कोल कंपनी ने मेसर्स रामशरण दास एंड ब्रदर्स को बेच दिया। इसके बाद 1973 में भारत सरकार ने अधिग्रहण कर राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब से कोलियरी सरकारी उपक्रम सीसीएल हो गई।

1973 से 2010 तक इस कोलियरी से कोयले का उत्पादन होता रहा। इसके बाद 2010 से राजहारा कोलियरी से उत्पादन नहीं हो रहा। वर्तमान में जो राजहारा नॉर्थ कोलियरी की बोली लगाई जा रही है उस क्षेत्र में भी अंडर ग्राउंड माइनिग हो चुकी है। पूर्व में यह क्षेत्र भी सीसीएल का ही था। हालांकि राजहारा नॉर्थ कोलियरी में अभी भी 22.5 मिलियन टन कोयला रिजर्व है।

क्या है परेशानी

विस्थापन और पुनर्वास, रोजगार आदि कोलियरी खुलने में परेशानी आएगी। इसके अलावा नाॅर्थ राजहारा का भाग एनएच के दोनों तरफ है यह भी एक समस्या आ सकती है। दूसरी तरफ कंपनी को बने बनाए रेलवे ट्रैक, सड़क, बिजली सब कुछ तो है। लोग भी वाकिफ हैं कोलियरी कैसे चलती है।

एशिया में प्रसिद्ध थी कोयले की क्वालिटी

राजहारा क्षेत्र के कोयले की बात करें तो यहां का कोयला देश विदेश तक जाता था। पलामू को लोग राजहारा कोलियरी से ही जानते थे। यह अलग बात है कि राष्ट्रीयकरण के बाद से धीरे धीरे उत्पादन कम होता गया और विगत एक दशक से बंद है। राजहारा नॉर्थ के कोयले का ग्रेड डी और ए है। सिम की बात करें तो यहां 40 फीट तक कोयले के सिम की मोटाई है।

बाजार में आएगी रौनक : केएन पांडेय

राजहारा के मजदूर नेता केएन पांडेय ने कहा कि राजहारा नॉर्थ कोलियरी खुलने से अच्छा रहेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। बाजार में रौनक आएगी। इधर बसपा नेता राजन मेहता ने कहा कि जो भी कंपनी आए लोगों को नौकरी व जमीन का उचित मुआवजा दे तो जनता का भी सहयोग रहेगा।

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