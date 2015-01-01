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गड़बड़ी:नौजवानों को मिल रही वृद्धा पेंशन, लाभुक काट रहे चक्कर

नावाबाजार3 घंटे पहले
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राशन से वृद्धापेंशन बिचौलियागीरी के जोर पर गैरजरूरी अख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ही नायाब उदाहरण जंगली सुदूरवर्ती पंचायत सोहदाग़खुर्द गांव का आया है। यहां के निवासी विष्णुदेव यादव के दो पुत्र निर्मल कुमार यादव (33) व बीरबल यादव (34) है, जो वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ग्रामीणों की बात मानें तो उनके अनुसार निर्मल कुमार यादव अंचल के सीआई राजस्व कर्मचारी महेंद्र राम का बिचौलिया बनकर क्षेत्र में कार्य करता रहा है।

इस काबिलियत के बोनस के तौर पर बताया जाता है कि स्वयं अपना तथा छोटे भाई बीरबल यादव का भी वृद्धापेंशन पाने का हक पा गया बीरबल यादव जनवरी 2017 व निर्मल यादव अप्रैल 2017 से लेते आ रहा है। इसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय में कई बार की,पर व्यर्थ साबित होता रहा।वहीं दूसरी ओर पात्रता व लाचारी के बावजूद सोहदागखुर्द पंचायत के 60 वर्षीय निर्धन दलित रामधनी राम पेंशन योजना के लिए दौड़ लगाकर थक चुके हैं। उनकी फरियाद फाइलों में बंद है।

उप राजस्व निरीक्षक व सीआई से अनसुनी करने के बाद इसकी फरियाद उसने नावा बाजार अंचल पदाधिकारी जुहूर आलम से की है। दोनों भाई निर्मल व बीरबल की वृद्धापेंशन दिए जाने की गड़बड़झाला की बात सतह पर आने के बाद बीडीओ सह सीओ जहूर आलम ने कड़े शब्दों में इसमें संलिप्त अंचलकर्मी व बिचौलिए के विरुद्ध त्वरित जांचकर कार्रवाई की बात कही है।

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