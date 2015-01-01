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हादसा:तापकारा गांव में 40 वर्षीय विक्षिप्त की कुआं में गिरने से मौत

पालकोटएक घंटा पहले
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तापकारा गांव निवासी 40 वर्षीय चैतू खड़िया की गांव के बगल के कुंआ में डूबने से मौत हो गयी। चैतू खड़िया शनिवार रात को घर से निकाला। दुबारा वह घर वापस नहीं आया। काफी खोज बिन करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। बृहस्पतिवार की सुबह गांव के लाेगाें ने देखा कि चैतू खड़िया का शव कुंआ में तैर रहा है। जिसकी सूचना लोगों ने परिवार वालों को दी। इसके बाद इसकी सूचना पालकोट थाना को दी गयी। सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तापकारा गांव पहुंचे। मृतक चैतू खड़िया के शव पोस्टमार्टम के लिये गुमला भेज दिया।

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