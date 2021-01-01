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धर्म-कर्म:महारुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ 19 फरवरी से

पालकोट7 घंटे पहले
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  • ऋष्यमूक पर्वत शिखर पर स्थापित मां पंपा भवानी के 82वें वार्षिक उत्सव पर आयोजन किया गया

पालकोट स्थित प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर व पर्यटन स्थल ऋष्यमूक पर्वत शिखर स्थित आश्रम में आश्रम समित व यज्ञ संचालन समिति पालकोट के तत्ववाधान में 19 फरवरी शुक्रवार से प्राचीन मां पंपा भवानी का 82 वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर बाबा कर्मयोगी शिव संभव जी महाराज उदासीन, भौतिक आध्यात्मिक विद्या केंद्र आश्रम में 11 दिवसीय श्री श्री महारुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ को लेकर आश्रम समिति व यज्ञ संचालन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक माह पूर्व से ही तैयारियों में तन मन धन के साथ लग कर महायज्ञ की तैयारियां पूरी करने में जुटे।

11 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान, पर्वत के शिखर पर शुरू हुआ भजन-कीर्तन

वहीं श्री श्री महारुद्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है। वैसे वैसे पर्वत शिखर की चोटी पर स्थित आश्रम में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के अनेक ऋषि,महर्षि,साधु संतों और भक्तों का काफी संख्या में आगमन आरंभ हो चुका है। आश्रम में महायज्ञ से पूर्व स्थानीय व राउरकेला के श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा भक्ति में कीर्तन भजन किया जा रहा है। जिससे पर्वत शिखर की चोटी भक्तिमय हो गई है। महायज्ञ से पूर्व ही विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों का आगमन पर्वत शिखर में होने लगा है तथा भक्त यहां की प्राकृतिक छटा व मनोरम दृश्य का भी आनंद ले रहे हैं।

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