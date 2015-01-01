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आगजनी:अपराधियों ने बूढ़ाबार में खलिहानों में रखे 600 बोझा धान को जलाया

पांकी3 घंटे पहले
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  • वे तुरंत भागे- भागे अपने खलिहान आए तो देखा कि खलिहान में रखा लगभग ढाई सौ बोझा धान जलकर राख हो गया

पांकी प्रखंड के सूडी पंचायत के बूढ़ाबार गांव में शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों ने तीन अलग-अलग खलिहान में रखे लगभग 600 बोझा धान को जला दिया। इसी दौरान पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य दिनेश कुमार सिंह के घर पर पोस्टर चिपकाया है।चिपकाए गये पोस्टर में कहा गया है कि अपने लिए दो-दो प्रधानमंत्री आवास करवाने व जनता का एक भी आवास नहीं दिलवाने का आरोप लगाते हुए परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया है।

इस संबंध में भुक्तभोगी किसान कौशलेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 6:00 बजे उन्हें अपने खेत खलिहान में रखे धान के बोझा में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। वे तुरंत भागे- भागे अपने खलिहान आए तो देखा कि खलिहान में रखा लगभग ढाई सौ बोझा धान जलकर राख हो गया। उनके छोटे भाई अजीत कुमार सिंह को भी खलिहान में रखा लगभग डेढ़ सौ बोझा धान जलकर राख हो गया। दिनेश कुमार सिंह वार्ड 10 के खलिहान में रखे लगभग 200 बोझा धान जलकर राख हो गया। वार्ड सदस्य दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि जितनी मेहनत कर धान की फसल की, वह सब बर्बाद हो गई।

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