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आतंक:पांकी में हाथियों ने भैंस को मारा, गेंहूं की फसल रौंदी

पांकी2 घंटे पहले
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  • छ: हाथियों के झुंड मे 5 व्यस्क हाथियों के अलावा एक बच्चा भी शामिल

पांकी थाना क्षेत्र के संगलदीपा पंचायत के खपरमंडा-मनातू गांव मे बीते रात हाथियों के झुंड ने बच्चन यादव के एक काड़े (भैंस के बच्चे) को पटक कर मार दिया। इसके अलावा एक गर्भवती भैंस को जख्मी भी कर दिया। इसमे भैंस का एक पैर भी टूट गया। वहीं नंदकिशोर यादव के लगभग एक एकड़ खेत मे लगे गेहूँ के पौधों को रौंद कर नष्ट कर दिया।

छ: हाथियों के झुंड मे 5 व्यस्क हाथियों के अलावा एक बच्चा भी शामिल है। यह झुंड अब भी पास के जंगल मे विचरण कर रहा है। मामले की सूचना मिलने पर वनकर्मी मोहाफिज व आयुष रंजन ने प्रभावित गांव जाकर लोगों को हाथी से बचाव की जानकारी दी। इसके अलावे प्रभावितों को मुआवजा से संबंधित फार्म उपलब्ध कराया।

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