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विधानसभा चुनाव:बाइक रैली निकाल वोटर को किया गया जागरूक

पिपरा2 दिन पहले
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विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। प्रखंड मुख्यालय परिसर से बाइक रैली को आरडीओ लवली कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, जो विकास का काम करेंगे, वोट उसी के नाम करेंगे, ना जात पर-ना पात पर, ना धर्म पर बटन दबाना है आदि नारे लगाए गए। रैली में जीविका बीपीएम राम बहादुर पासवान, बीआरपी लक्ष्मी कुमारी, राहुल कुमार वर्मा, अजय कुमार के अलावा सैकड़ों की संख्या में कर्मी मोटरसाइकिल के साथ भाग लिया।

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