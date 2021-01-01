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सर्वे:मजदूरों का सर्वे करने पहुंची केंद्रीय टीम

प्रतापपुर5 घंटे पहले
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  • यह सर्वे केन्द्र सरकार के तहत इंडियन कौंसिंल ऑफ सोशल विज्ञान रिसर्च द्वारा कराया जा रहा

प्रखंड के कई गांव से पलायन करने वाले मजदूरों का सर्वे करने के लिए केन्द्रीय टीम प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ मुरली यादव से गांवों के बारे मे जानकारी ली। केंद्रीय टीम के सदस्य डॉ. कुणाल केसरी ने बताया कि कोरोना संकट के बाद अन्य राज्यों में रहने वाले मजदूरों की परिस्थिति का जायजा लिया जाएगा।

इस दौरान प्रखंड के 40 घरों से कम जनसंख्या वालों गांवों में कोरोना काल के बाद मजदूरों की भौतिक, आर्थिक, सहित कितने मजदूर फिर से पलायन किया है, समेत अन्य क्षेत्रीय सर्वे कर उनकी स्थिति से अवगत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सर्वे केन्द्र सरकार के तहत इंडियन कौंसिंल ऑफ सोशल विज्ञान रिसर्च द्वारा कराया जा रहा है।

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