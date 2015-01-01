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दोस्त की बाइक और मोबाइल गायब:रायडीह में करमा मनाने जा रहे युवक की लाठी से पीटकर लुटेरों ने कर दी हत्या

रायडीहएक घंटा पहले
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सुंदरा उरांव।
  • छोटे भाई ने अज्ञात के खिलाफ किया केस

परसा पंचायत और ऊपर खटंगा पंचायत के सीमांत क्षेत्र के पोगरा घाट के पास अज्ञात लुटेरों ने चेरो टोली गांव के 20 वर्षीय सुंदरा उरांव की लाठी डंडा से मारकर हत्या दी और शव काे धान खेत में फेंक दिया। दोस्त की बाइक व मोबाइल गायब है। थाने में छोटे भाई मारवाड़ी उरांव ने अज्ञात लोगों के ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार गंगा उरांव का पुत्र सुंदरा गुमला के फुलवार टोली में अपनी प्रेमिका के साथ कुछ दिन से रह रहा था।

मंगलवार की शाम करीब 5 बजे अपने मित्र पृथ्वी बाधेल से बाइक मांग कर अपने गांव चेरोटोली करमा पर्व मनाने के लिए निकला था। लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उसके मित्र ने मृतक के पिता गंगा उरांव से फोन में बातचीत कर घर पहुंचने की जानकारी ली। किंतु उन्होंने घर नहीं पहुंचने की सूचना दी। इस पर उसके मित्र और परिजन खोजबीन में लग गए। बुधवार को पूरे दिन खोजबीन व परिजनों से काफी पूछताछ करने के बाद भी कुछ सुराग नहीं लगा। तब शाम में मामला दर्ज कराने की बात हुई।

गुरुवार काे गांव से मृतक के परिजन को गुमला को बुलाया गया। तभी सुबह में जानकारी मिली की सुंदरा का शव पोगरा घाट के समीप धान खेत में देखा गया है। सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पहुंचे और मृतक की पहचान सुंदरा उरांव के रूप में की। तत्पश्चात ग्रामीणों ने रायडीह थाना को सूचना दी। थाना प्रभारी संजय कुमार ने दल बल घटना स्थल पहुंचे और शव काे पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया।

हत्या के पीछे सड़क लुटेरों की संभावना : थाना प्रभारी

रायडीह के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि घटना मंगलवार की शाम 7 बजे लगभग की है। हत्या की जांच पड़ताल हर तरीके से की जा रही है। प्रथम दृष्टा सड़क लुटेरों का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि बाइक गायब है। शव के पास से मोबाइल और पैसाे से भरा पर्स भी गायब है। घटना स्थल के पास घान की खेत की स्थिति देख कर लगता है कि सुंदरा ने लुटेरों से बचने की काफी काेशिश की थी। उसे लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, जल्द ही हत्याराें काे ढूंढ निकाला जाएगा।

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