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वितरण:नवागढ़ पंचायत के तीन भूमिहीनों को मिला बंदोबस्ती पट्टा

रायडीह2 घंटे पहले
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  • मौके पर सीओ नरेश कुमार मुंडा सीआई जेठु कोरवा राजस्व कर्मचारी निरदोसी लकड़ा आदि मौजूद थे

रायडीह सीओ नरेश कुमार मुंडा शनिवार को नवागढ़ पंचायत के तीन भूमिहीन परिवारों के बीच बंदोबस्ती पट्टा एंव अद्यतन रसीद का वितरण किया।

सीओ ने कहा नवागढ़ भलमण्डा मे रह रहे भूमिहीन एतवा महतो, किशोर लोहरा एंव किशन लोहरा का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनना है पर इनके पास प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है, तीनों लाभुक का स्थानीय जांच पड़ताल के बाद तीनों को नवागढ़ भलमण्डा स्थित तीन डिसमिल का बंदोबस्ती पट्टा व रसीद दिया गया। मौके पर सीओ नरेश कुमार मुंडा सीआई जेठु कोरवा राजस्व कर्मचारी निरदोसी लकड़ा आदि मौजूद थे।

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