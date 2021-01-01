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पूजा-अर्चना:यूपी के पूर्व मंत्री नारद राय ने की छिन्नमस्तिका मंदिर में पूूजा

रजरप्पा7 घंटे पहले
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  • उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नारद राय रविवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा-अर्चना करने पहुंचे। पूजा-अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य फिलहाल खराब चल रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए यहां आया हूं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द स्वस्थ होंगे। उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर किसान अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार नहीं सुन रही।

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