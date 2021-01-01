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गुहार:15 साल में 70 लोगों को दामाेदर और भैरवी में डूबने से बचा चुका है परमेश्वर

रजरप्पा7 घंटे पहले
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  • परमेश्वर उर्फ मिंटू को उम्मीद है सरकार उसे देगी गोताखोर की नौकरी, अब तक सिर्फ मिलता रहा है आश्वासन

छिन्नमस्तिका मंदिर दो नदियों का संगम दामोदर और भैरवी के संगम पर बसा हुआ है। बरसात के दिनों में इन नदियों के उफान के कारण कई लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। नदी में हाथ-पैर धोने या नहाने के दौरान तेज धार में कई लोग बहने लगते हैं। इन्हें बचाने परमेश्वर यादव उर्फ मिंटू नदी की धार में कूद जाता है। परमेश्वर ने अब तक दर्जनों लोगों की जान अपनी जान को जोखिम में डालकर बचाई है।

इसी बहादुरी के कारण जिले के डीसी से लेकर पर्यटन विभाग के कई आला अफसरों ने उसे गोताखोर की नौकरी में बहाल करने का आश्वासन दिया है। परंतु इनलोगों का आश्वासन कोरा आश्वासन ही साबित हुआ है। फिलहाल वह रजरप्पा मंदिर परिसर में प्रसाद सामग्री की दुकान चलाता है।

सिर्फ सांसद से मिला 20 हजार रुपए का सहयोग

मिंटू ने कई लोगों को जान बचाई है, वहीं नदी की धार में बहने वाले कम से कम छह लोगों की लाश को नदी से निकाला है। उसके इस साहसिक कार्य को देखते हुए रामगढ़ के तत्कालीन विधायक तथा वर्तमान में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने 20 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग किया है।

जान बचाने के लिए पैसे नहीं लेता

पिछले 15 वर्षों के अंदर लगभग 60-70 लोगों की जान बचा चुका हूं। नदी की गहराई में डूबते हुए लोगों को जान गंवाते नहीं देख सकता हूं। हालांकि इसके बदले में कई लोगों ने पैसे देने की कोशिश की, परंतु यह मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं। परमेश्वर यादव, तैराक

मिंटू को दें सरकारी नौकरी

मिंटू ने अबतक कई लोगों की जिंदगी बचाया है। रजरप्पा मंदिर के भैरवी व दामोदर में आये दिन पर्यटक व श्रद्धालु डूबते रहते हैं। सरकार को इसे गोताखोर के रूप में नियुक्त करना चाहिए। नदी की धार में डूबने वाले लोगों के लिए मिंटू परमेश्वर बनकर आ जाता है।

असीम पंडा, पुजारी, छिन्नमस्तिका मंदिर

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