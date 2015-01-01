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सख्ती:रिटायरमेंट के बाद भी क्वार्टर खाली नहीं करने पर प्रबंधन रोकेगा ग्रेच्युटी

रजरप्पा3 घंटे पहले
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  • जीएम के साथ एससी-एसटी एंप्लाइज काे-ऑर्डिनेशन काउंसिल की बैठक

रिटायरमेंट होने के बाद सीसीएलकर्मी कई प्रकार के बहानेबाजी करते हुए क्वार्टर खाली नहीं करते हैं। जिसके कारण नए कर्मियों को क्वार्टर अलॉटमेंट में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रबंधन इस मामले पर कड़ा रुख अपनाने पर विचार कर रही है। ग्रेच्युटी भुगतान पर प्रबंधन नए सिरे से विचार करेगी, ताकि क्वार्टर आसानी से खाली कराया जा सके।

यह घोषणा गुरुवार को ऑल इंडिया एससी/ एसटी/ ओबीसी एंप्लाइज को-आर्डिनेशन काउंसिल की द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग के दौरान सीसीएल के जीएम (पीएंडआईआर) उमेश सिंह ने की। यह वार्ता ऑल इंडिया एससी/ एसटी/ ओबीसी एंप्लाइज को-आर्डिनेशन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष सह सीसीएल महासचिव बृजकिशोर राम पासवान द्वारा सीसीएल के सभी क्षेत्रों से संबंधित 29 सूत्री मांग पत्र पर हो रही थी।

वार्ता में रजरप्पा क्षेत्र से मृत कर्मचारी दरबारी मांझी के आश्रितों की नौकरी से संबंधित मामले को उठाया गया। इस मामले को जीएम (पीएंडआईआर) ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को वार्ता हेतु मुख्यालय बुलाने का भरोसा दिया। वर्चुअल मीटिंग में रजरप्पा क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष चरित्र राम और सचिव धनेश्वर राम के अलावा विकास टोप्पो शामिल थे।

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