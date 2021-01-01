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चैंपियनशिप:रामगढ़ की टीम क्रॉस कंट्री में बनी चैंपियन, दी बधाई

रजरप्पा7 घंटे पहले
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  • जिले की इस उपलब्धि पर खेल जगत में उत्साह का माहौल

देवघर में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2020-21 में पुरुष वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यह रामगढ़ जिले की खेल के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि है। यह जानकारी झारखंड स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव ने दी। उन्होंने बताया कि 12वीं झारखण्ड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन 31जनवरी 2021 को संपन्न हुआ।

जिले की इस उपलब्धि पर खेल जगत में उत्साह का माहौल है। इसके लिए पूर्व मंत्री एवं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और जेएसएए के सचिव सीडी सिंह समेत मो कमरूदीन, पीसी राम, सहदेव मांझी, शैलेश शर्मा, मिस मेरी, ललिता देवी, अजय कुमार, जय विजय, धर्मनाथ महतो, चंद्रशेखर राम करमाली, संजीव कुमार, गौरी शंकर दांगी विजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी है।

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