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समर्थन:राज्य के प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार

रजरप्पा2 घंटे पहले
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  • जीत के बाद पहली बार रजरप्पा पहुंचे बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, रामगढ़ विधायक ममता देवी का किया समर्थन, बाेले-

कार्यकर्ताओं के साथ पूजा के लिए रजरप्पा पहुंचे बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह ने रामगढ़ विधायक ममता देवी के समर्थन में खड़े दिखे। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के रवैया पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। भाजपा सरकार के समय पदस्थापित अधिकारी सत्ताधारी और समर्थक दलों के विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने की जरूरत है।

कई विधायकों के आने की सूचना सिर्फ रामगढ़ की विधायक पहुंचीं

बेरमो विधायक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई विधायकों के आने की सूचना दी गई थी, परंतु कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक ममता देवी और पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोध कांत सहाय ही पहुंचे। विधायक दीपिका सिंह और अंबा प्रसाद सहित कई अन्य विधायक के आने की बात कही गई थी। इस संबंध में विधायक अनूप सिंह ने सुबह में कहा कि सभी विधायकों से बात हो गई है। सभी आने वाले हैं। हालांकि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बात करने पर पता चला कि वह नई दिल्ली में है। इससे पूर्व, बेरमो विधायक ने समर्थकों के साथ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा की।

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