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अवैध शराब के विरोध में पुलिस की कार्रवाई:अरगड्डा से 13 लीटर महुआ शराब जब्त, 2 लोगों को जेल

रामगढ़3 घंटे पहले
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रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर लगातार अवैध शराब महुआ, नशीला पदार्थ के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसके तहत गुरुवार की सुबह रामगढ़ थाना पुलिस टीम ने अरगड्डा में छापेमारी की। इस दौरान अवैध महुआ शराब सहित जावा महुआ बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध महुआ कारोबार करने के आरोप में अरगड्डा के इंदिरा चौक निवासी अमिरिका साव और नीचे धौड़ा निवासी अनिल साव को गिरफ्तार किया गया।

इन दोनों के पास से 13 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। पुलिस अधिकारी दिनेश सिंह ने दोनों को थाना ले गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्घ थाना कांड संख्या 359/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, कानूनी कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया।

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