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धनतेरस पर धन वर्षा:18 करोड़ की ज्वेलरी का व्यवसाय, 300 कार बिकी, 1500 मोटरसाइकिलें बिकीं

रामगढ़3 घंटे पहले
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रामगढ़ के बाजार में उमड़े खरीदार।
  • लोगों की जमकर खरीदारी से बाजार में लौटी रौनक
  • महिलाओं में ज्वेलरी तो लड़कियों में स्कूटी का क्रेज
  • युवाओं ने मोबाइल और बाइक की खरीदी की

(प्रदीप राज) दीपों का त्योहार दीपावली में सभी के घर खुशियों के दीयों से जगमग हो रही है। वहीं, घरों में मां लक्ष्मी-गणेश के आगमन पर घर, दुकान सज रहे है। जबकि, धनतेरस की परंपरा और रस्म पर रामगढ़ जिले के बाजार में लोगों ने खूब खरीदारी की। कोरोना काल के 7 महीने बाद धनतेरस पर लोगों की खरीदारी से बाजार में रौनक लौटी। धनतेरस पर धन की वर्षा से रामगढ़ के बाजार का कारोबार 100 करोड़ पार हो गया। धनतेरस पर लोगाें ने 1500 बाइक और 300 कार की खरीदारी की।

वहीं 18 करोड़ की ज्वैलरी का कारोबार हुआ। वहीं एक करोड़ के बर्तन की बिक्री हुई। लोगों की भीड़ से बाजार गुलजार हो गया। लोगों ने धनतेरस पर सोने, चांदी के जेवरात, बर्तन, इलेक्ट्रोनिक सामान, मोबाइल, कार, बाइक सहित कई घरेलू समानों की खरीदारी कर परिवार की खुशियों को दोगुना किया। इस बार धनतेरस पर महिलाओं की ज्वेलरी, तो युवतियों की स्कूटी पसंद रही।

वहीं, युवाओं ने कार, बाइक के अलावा मोबाइल, लैपटॉप की खरीदारी की। जबकि, लोगों ने इलेक्ट्राेनिक्स घरेलु सामान फ्रीज, वाशिंग मशीन, टीवी, माइक्रो वॉवेन, ग्रीजर की खरीदारी की। इसके अलावा स्टील, पीतल के बर्तन और पूजा के बर्तन की खरीदारी की। लोगाें ने परंपरा के अनुसार झाडू की खरीदारी की। देर रात तक बाजार में रौनक बनी रही। वहीं, शुक्रवार को भी धनतेरस की खरीदारी के शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में लोग खरीदारी कर सकते है।

900 रुपए तक बिके चांदी के पुराने सिक्के

धनतेरस पर ज्वेलरी दुकानों में लोगों की भीड़ लगी रही। पुराने चांदी के सिक्के 900 रुपए तक में बिके। इस वर्ष सिक्कों में 100 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा महिलाओं ने सोने के ज्वेलरी की जमकर खरीदारी की। वहीं कान और नाक के आभूषण भी खूब बिके।

लोगों ने गहने, गाड़ियां व बर्तन खरीदे, आज भी है खरीदारी का शुभ मुहूर्त

  • हुंडई, मारुति समेत अन्य कंपनियों की 300 कार की बिक्री हुई।
  • ट्रैक्टर, ऑटो समेत 70 बड़े वाहन बिके।
  • हीरो, बजाज, होंडा, सुजकी, यामाहा, टीवीएस व अन्य कंपनियों की 1500 बाइक व स्कूटी की एडवांस बुकिंग थी।
  • ज्वेलरी का कारोबार करीब 18 करोड़
  • एक करोड़ रुपए का स्टील और पीतल के बर्तन के कारोबार का है अनुमान।
  • 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोनिक्स सामान की लोगों ने की खरीदारी।
  • खूब बिकी लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति।
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