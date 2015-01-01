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दीपावली में बचे हैं 7 दिन:कीमत में 20% की कमी, शहर में अब तक 35% ही बिक पाए पटाखे, व्यापारी बोले-इस साल 50 फीसदी कम कारोबार

रामगढ़3 घंटे पहले
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  • कोरोना इफेक्ट से लॉकडाउन में प्रोडक्शन व ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने की वजह से रामगढ़ में कम आए पटाखे, 40 ने दिया लाइसेंस के लिए आवेदन

(प्रदीप राज) कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर लॉकडाउन का पटाखा कारोबार पर भी असर पड़ा है। दीपावली में पटाखा के कारोबार 50% कम होने का अनुमान है। वहीं, पटाखों का दाम 20% तक कम हो गए है। जबकि, इस दीपावली को लेकर पटाखों का डिमांड के साथ खरीदार भी कम है। इसके अलावा विवाह-लग्न नहीं होने के कारण भी पटाखाें की बिक्री पर असर पड़ा है। जबकि, इस बाजार से सेल्स टैक्स को 14 व एक्सप्लोसिव विभाग को मिलने वाले 2% राजस्व का कम हो सकते है।

लॉकडाउन में प्रोडक्शन व ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने की वजह से ऑर्डर के बाद भी कम पटाखे आए है। बाजार पर कोरोना के असर से दीपों का त्योहार दीपावली पर आसमान में पटाखों की सतरंगी छंटा और बच्चों के हाथों में फुलझंडी पटाखे कम देखने को मिले। लेकिन, दूसरी ओर आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों में खुशियों की फूलझड़ी जलाने को लेकर उत्साह भी है।

रामगढ़ में दीपावली पर होता था 3 करोड़ के पटाखों का कारोबार

रामगढ़ जिला में करीब 3 करोड़ से अधिक का पटाखा का कारोबार होता है। लेकिन, इस वर्ष कोरोना के कारण कारोबार अधिक प्रभावित हुआ है। शहर में 7 लाइसेंस धारी पटाखा दुकानदार है। दुकानदार श्याम अग्रवाल, शेखर कुमार गुप्ता, श्रवण कुमार ने बताया कि मार्च में लॉकडाउन के कारण पटाखा बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री बंद हो गई। अनलॉक के बाद फैक्ट्री खुली पर उत्पादन कम हुआ। वहीं, बाजार की स्थिति देख कर कम ऑर्डर देकर पटाखा मंगवाए गए है।

दुकानदारों ने बताया कि विवाह व दीपावली के मद्देनजर जून-जुलाई में ही पटाखा आ जाते थे। इस वर्ष विवाह लग्न भी कम हुए और बाजार खुलने के बाद खरीदार नहीं है। वहीं, पटाखों के दाम में भी 20 प्रतिशत तक कमी आई है। दीपावली त्योहार का 9 दिन शेष है, फिर भी पटाखों की बिक्री मात्र 35 प्रतिशत ही है। ट्रेनें व बस नहीं चलने के कारण दूसरे राज्य व जिलों से लोग पटाखा नहीं खरीद पा रहे है।

प्रशासन की अनुमति लिए बिना पटाखे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार

दीपावली को लेकर फुटपाथ में दुकान लगाकर पटाखा बेचने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। इसे लेकर 40 लोगों ने प्रशासन को आवेदन दिया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही लोग फुटपाथ में दुकानदार लगाकर पटाखा बेच पाएंगे।

कई राज्यों में विरोध होने के बाद पटाखों से हटी देेवताओं की तस्वीर

लाइसेंसी पटाखा दुकानदार शेखर कुमार गुप्ता ने बताया कि मुर्गा छाप सहित सभी कंपनी ने पटाखों से देवी-देवताओं की फोटो हटा दी है। क्योंकि, कई राज्यों में इसका विरोध होने के बाद हटाया गया है। इसलिए, अब किसी पटाखा में फोटो नहीं आ रहा है।

शहर में हैं 7 बड़े लाइसेंसधारी, रिहायशी इलाकों में भंडारण से परेशानी

शहर में 7 लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेता है। वहीं, बिना लाइसेंस के ही पटाखा बेचने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में पटाखों के भंडारण से खतरा की आशंका बनी रहती है। लोहार टोला के गोदाम में पटाखाें से हुए हादसे में वर्षाे पूर्व एक महिला की जान चली गई थी।

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