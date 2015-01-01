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धरना:दिव्यांग संघ का धरना प्रदर्शन आज होगा

रामगढ़2 दिन पहले
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  • उन्होंने पदाधिकारी पर दिव्यांगों की अनदेखी का आरोप लगाया

दिव्यांग संघ जिलाध्यक्ष ने बताया कि अनुमंडल भवन के समीप नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन बुधवार को होगा। उन्होंने पदाधिकारी पर दिव्यांगों की अनदेखी का आरोप लगाया।

कहा कि इससे पूर्व अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को वार्ड पार्षद ने समाधान का आश्वासन देकर स्थगित कराया था। लेकिन समस्या पहले की भांति बनी हुई है।

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