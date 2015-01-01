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निर्णय:अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्स, अग्निशामक यंत्र नहीं रखने पर कार्रवाई

रामगढ़2 घंटे पहले
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  • क्लीनिक इस्टेब्लिसमेंट एक्ट को लेकर जिलास्तरीय प्रशिक्षण, 85 अस्पताल, पैथोलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक शामिल हुए

क्लीनिक इस्टाब्लीसमेंट एक्ट को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में जिलास्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉ एस एन झा, सिविल सर्जन डॉ नीलम चौधरी, स्टेट कंसलटेंट राहुल सिंह, डीआरसीएचओ डॉ विनय मिश्रा सहित कई डॉक्टरों ने रामगढ़ जिला क्षेत्र के 85 से ज्यादा सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल सहित पैथोलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों को क्लीनिक इस्टाब्लीसमेंट एक्ट की विस्तृत जानकारी दी।

अस्पताल संचालकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉ एएस एन झा ने कहा कि सभी अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों को एक्ट के मानकों का पालन करना होगा। निजी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रशिक्षित नर्सो व अग्निशामक यंत्र अस्पतालों में रखना अनिवार्य होगा। निजी अस्पताल संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि मरीजों के इलाज में कोताही ना बरतें, झोला छाप डॉक्टरों से मरीजों के इलाज की शिकायत पर अस्पताल का निबंधन रद्द किया जाएगा।

सिजेरियन की बजाय संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें : प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए रामगढ़ जिले की सिविल सर्जन डॉ नीलम चौधरी ने कहा कि निजी अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन के बजाय संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। अस्पताल के संचालकों को मरीजों को दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी व इलाज का रेट चार्ट डिस्पले करना होगा। वहीं उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट की समुचित व्यवस्था करने का भी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया।

कैपिटल लेटर में दवाओं के नाम लिखें ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक दवा ही दें
प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए स्टेट कंसल्टेंट राहुल सिंह ने सभी अस्पताल संचालकों को प्रशिक्षण के दौरान साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। मरीजों की सुविधानुसार डॉक्टरों से पर्ची में कैपिटल लेटर में दवाओं के नाम लिखने व अधिक से अधिक जेनरिक मेडिसिन की ओर ध्यान देने को कहा। वहीं घटते लिंगानुपात को देखते हुए पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ मरीजों के अल्ट्रासाउंड करने का उद्देश्य व संबंधित डॉक्टर की सूची विभाग को मुहैया कराने को कहा। शिविर में जिला मलेरिया नियंत्रण पदाधिकारी डॉ साथी घोष, एमओआइसी डॉ ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह, डीडीएम रश्मि आनंद, सहायक शाहिद अंसारी, डॉ दिनेश कुमार, डॉ एनडी सहाय, जीवन श्री अस्पताल के उत्तम चक्रवर्ती, सिटी हॉस्पीटल के अनुज कुमार, केजीटी हॉस्पीटल विवेक कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार शामिल थे।

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