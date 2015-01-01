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एहतियात जरूरी:आज से बिहार व बंगाल के लिए बसें चलेंगी, नहीं बढ़ेगा किराया

रामगढ़2 घंटे पहले
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  • बस में सेनिटाइजर नहीं, एजेंट बोले-केबिन में नहीं बैठाएंगे यात्री

आठ माह बाद शनिवार से परिवहन विभाग द्वारा कोरोना काल में अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त चलाने की अनुमति दी है। वाहन मालिकों, चालक, कंडक्टर, एजेंट व यात्रियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वाहन परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने निर्देश दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियोर का पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है।

गौरतलब है कि रामगढ के बस पड़ाव से प्रतिदिन 35-40 बसें बिहार, बंगाल, ओड़िसा व बनारस के लिए खुलती है। जिसमें बंगाल (कोलकाता ) के लिए पांच से छह बसें, बनारस के लिए दो बस, ओड़िसा के लिए एक और बिहार के लिए लगभग तीस बसें प्रतिदिन रामगढ़ से खुलती है। छोटानागपुर मोटर कामगार यूनियन के महासचिव खुर्शीद अहमद कुरैसी उर्फ आजाद सिंह सहित बस एजेंटों ने कहा कि यहां किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लॉकडाउन से पहले जो किराया यात्रियों से लिया जाता था। अब वही किराया लिया जाएगा। इधर लोगों ने कहा कि बसों में कोरोना से बचने के लिए उपाय नहीं किए जाने से यात्रियों में संक्रमण का खतरा रहेगा। जरूरी काम और त्योहार में दूसरे राज्य जाना लोगों की मजबूरी है। ऐसे में एहतियात जरूरी है।

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