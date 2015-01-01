पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:अमेजन के कर्मचारी से नकद और मोबाइल छीना

रामगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अमजोन कंपनी के डिलीवरी ब्वाॅय से नकद व मोबाइल छिनतई करने का आरोप है। कंपनी के रामगढ़ इंचार्ज आदर्श नगर बिजुलिया निवासी दीपक कुमार ने रामगढ़ थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि गुरुवार को कंपनी के डिलिवरी ब्वाॅय बोकारो जिला के कंडेर के होन्हे निवासी गुलाब चंद महतो सामान की डिलिवरी करने कैथा, छतरमांडू, लारी गया था। इस बीच कैथा में कस्टमर साहू ट्रेडर्स के हेमंत साव का मोबाइल एक्सचेंज था, पर वह टूटा हुआ मोबाइल दे रहा था। नहीं लेने पर उसने अपने दो लोगों के साथ गाली-गलाैज कर मारपीट की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें