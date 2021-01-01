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नुकसान:नगर परिषद के स्टोर रूम में लगी आग से 12 लाख का नुकसान

रामगढ़7 घंटे पहले
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  • 27 जनवरी को ही अनुमंडल से छत्तरमांडू शिफ्ट हुआ था कार्यालय

छत्तरमांडू स्थित नगर परिषद के नव निर्मित स्टोर में रविवार की सुबह करीब 10 बजे एकाएक आग लग गई। इससे अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण न के बराबर लोग उपस्थित थे। तत्काल अगलगी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद अग्निशमन द्वारा पानी का बौछार कर आग पर काबू पाया गया। अगलगी की घटना से मास्क, सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर, स्टॉक रजिस्टर, मास्क, डस्टबीन, अलमीरा, बक्सा, पीपीई किट, ग्रास कटर मशीन, स्टॉक रजिस्टर, प्लास्टिक बाल्टी, मग आदि सामग्री जल कर खाक हो गया।

इससे विभाग को करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अगलगी के कारण का खुलासा नहीं पाया है। लेकिन शॉट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। मालूम हो कि एक माह पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 9 करोड़ की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया था। विधिवत रूप से 27 जनवरी को अनुमंडल भवन से नगर परिषद कार्यालय सभी कर्मी शिफ्ट हुए। इसके बाद 5 साल से नए कार्यालय का इंतजार खत्म हुआ था।

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